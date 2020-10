Schwere Vorwürfe gegen Scheuer in Maut-Affäre

Berlin – Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht sich bei der Aufklärung des Debakels um die Pkw-Maut auf Autobahnen mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Der Chef des vorgesehenen Betreibers CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, sagte am Donnerstag vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags, er habe dem Minister angeboten, mit der Unterzeichnung der Verträge bis zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu warten.

Grund dafür sei auch gewesen, dass die Finanzierung des Angebotspreises nicht durch Haushaltstitel gedeckt gewesen sei. Scheuer habe es aber entschieden abgelehnt zu warten. Er habe gesagt, ein Start der Pkw-Maut im Wahljahr 2021 sei inakzeptabel, die Maut müsse 2020 starten, so Schulenberg. Scheuer habe deutlich gemacht, es lägen verschiedene Gutachten im Ministerium vor, die „einhellig und glasklar“ die geplante Pkw-Maut als vereinbar mit dem EU-Recht einstuften.

Der EuGH kippte dann allerdings die deutschen Pläne für eine Pkw-Maut im Juni 2019. Daraufhin kündigte das Verkehrsministerium die Verträge und befindet sich seitdem in einem Rechtsstreit mit den beteiligten Firmen, die ihre Vorarbeiten abgegolten bekommen wollen.

Das Verkehrsministerium begründete die Kündigung neben dem EuGH-Urteil mit mangelnden Leistungen und Problemen in der Zusammenarbeit. Man sei aber zu jeder Zeit vollumfänglich im Plan gewesen, versicherte Schulenberg. Der Bund habe gekündigt, statt sich mit den Betreibern zusammenzusetzen, um eine Lösung zu finden. Dabei habe der EuGH die Maut nicht generell in Frage gestellt, sondern nur die gleichzeitige Entlastung deutscher Autofahrer. Dadurch hätte die Maut de facto nur für Ausländer gegolten, was dem EU-Recht widerspricht.