25-Jährige übernimmt Rüsselheimer Hütte im Pitztal

„Der Papa wird heuer 60“, zeigt die Pitztaler Hüttenwirtin auf: „Aber für die Pension ist er in Wahrheit noch zu jung.“ So müsse er ihr schon noch ein wenig zur Seite stehen, unterstreicht Tabea.

Viele Sektionen des Deutschen Alpenvereins (DAV) haben aktuell Probleme mit der Wiederbesetzung, wenn Hüttenwirte ausscheiden. Nicht so die Rüsselsheimer DAV-Sektion, denn hier setzt sich erfreulicherweise die Familientradition fort. „Mit Tabea, die sich bereits seit vier Jahren während der Saison auf der Hütte eingearbeitet hat, bleibt die Rüsselsheimer Hütte fest in Familienhand. Tabea Kirschner dürfte momentan mit 25 Jahren sogar die jüngste Hüttenwirtin einer DAV-Hütte sein“, streut ihr Wolfgang Bohrmann, 1. Vorsitzender der DAV-Sektion Rüsselsheim, Rosen. Vom 16. bis 20. September waren 32 Mitglieder der Sektion im Pitztal. Alle zwei Jahre findet eine Sektionsausfahrt statt, um gemeinsame Bergtouren zu unternehmen. Heuer fanden die Touren in drei Gruppen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden statt, wobei eine Bergsteigergruppe mit der Wildspitze den bekanntlich zweithöchsten Berg Österreichs meisterte. „Alle Touren verliefen unfallfrei“, ist Bohrmann erleichtert. Nachdem die Teilnehmer wohlbehalten auf der Hütte eingetroffen waren, wurde Florian Kirschner im Rahmen einer kleinen Feierstunde offiziell in den „Vorruhestand“ entlassen. „Wir danken Florian für seine langjährige Treue, die geleistete Arbeit für die Sektion, die oftmals über die Pflichten eines Hüttenwirtes hinaus wahrgenommen wurde, und wünschen ihm viele glückliche Jahre im Ruhestand“, fasste Bohrmann die Leistungen des Pitztaler Hüttenwirtes zusammen.