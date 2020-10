Untermarkt in Reutte gleicht derzeit einer Großbaustelle

Baumaschinen so weit das Auge reicht: Im Bereich zwischen TVB-Büro und Einfahrt Untergsteig wird auf Hochtouren gearbeitet.

Reutte – Der Reuttener Untermarkt bekommt ein komplettes Facelifting. Um das Vorhaben schrittweise umsetzen zu können, wurde es in drei Projektbereiche eingeteilt. Der erste, die Umgestaltung des Parks, ist bereits abgeschlossen. Die Rasenflächen leuchten in sattem Grün, der neue Spielplatz wurde längst von kleinen bewegungshungrigen Reuttenern in Beschlag genommen.