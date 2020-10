Die Gesamtdimension des Bauvorhabens hat mehrere Anrainer in der Brixner Straße auf den Plan gerufen. Sie haben Stellungnahmen gegen den Bebauungs- und Flächenwidmungsplan eingebracht. Was sie am meisten stört, ist die Verlängerung des Gebäudekomplexes nach Norden durch den geplanten vierstöckigen Hoteltrakt. Der „riesige Vorsprung" in Höhe des 6. bis 9. Geschoßes werde Wohnungen und Stöcklgebäude stark beeinträchtigen, vor allem aber den angrenzenden idyllischen Garten, sagen Martina Baur und Cordula Welser von der Eigentümergemeinschaft Brixner Straße 4.