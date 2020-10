Wörgl, Kufstein – Das Ziel sind die Verbrennungsanlagen in Wels oder Linz. Der Weg, den der Müll aus den Haushalten des Bezirks Kufstein dahin zurücklegt, gleicht ein bisschen einem Ringelspiel. So wird der Abfall zum Beispiel aus Wörgl per Lkw nach Kufstein geliefert, dort von den Stadtwerken auf ÖBB-Container umgeladen, um dann wieder per Lkw nach Wörgl geliefert zu werden, wo er auf der Bahn landet. Danach sieht der Abfall Kufstein nochmals, nämlich von der Schiene aus, wenn er Richtung Linz über das Große Deutsche Eck unterwegs ist. 10.000 bis 16.000 Tonnen sollen so jährlich auf die Reise geschickt werden. Es klingt unglaublich, aber das Ganze geschieht tatsächlich im Namen des Umweltschutzes.