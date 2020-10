Neues nordisches Zentrum in Schwoich gefunden

Schwoich – Die Schwoicher Nordischen müssen bekanntlich ihren derzeitigen Standort in Sonnendorf räumen. Auf der Suche nach einer neuen Heimstätte ist man ganz in der Nähe fündig geworden: Am Eingang zur so genannten „Laug“ soll ein neues nordisches Zentrum entstehen. Der Gemeinderat gab nun grünes Licht dafür.