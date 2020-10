Peek & Cloppenburg legte mit neuer Filiale im Sillpark los

Innsbruck – Vom Kaufhaus Tirol in den Innsbrucker Sillpark: Am Freitag hat der Bekleidungshändler Peek & Cloppenburg im Einkaufszentrum Sillpark in der Nähe des Hauptbahnhofs die Pforten seiner neuen Filiale geöffnet. Wie berichtet, hatte die deutsche Einzelhandelskette nach Streitigkeiten über die Miete dem Kaufhaus Tyrol den Rücken gekehrt und zog wenige Hundert Meter Luftlinie weiter in den Sillpark ein, der dem Einkaufszentrum-Betreiber SES der Spar-Gruppe gehört. Am neuen Standort beschäftigt der Textilhändler 60 Mitarbeiter.