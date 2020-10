„My Generation“: Albertina zeigt Sammlung Jablonka

Im Vorjahr vermeldete Direktor Klaus Albrecht Schröder einen bedeutenden Sammlungszuwachs für die Albertina: Der 1952 in Polen geborene deutsche Kunsthändler, Galerist und Ausstellungskurator Rafael Jablonka habe sich entschlossen, seine über 400 Werke der amerikanischen und deutschen Kunst der 80er-Jahre umfassende Sammlung in eine an der Albertina verankerte Stiftung einzubringen. Die „Rafael und Teresa Jablonka Stiftung“ überlasse die Werke vorerst für sieben Jahre der Albertina, sagte Schröder am Donnerstag.