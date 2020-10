Frau ging in Wien mit Baby im Kinderwagen auf Diebestour

Eine Frau ist mit ihrem Baby im Kinderwagen in Wien regelmäßig auf Diebestour gegangen. Am Mittwochnachmittag wurde sie schlussendlich in einer Buchhandlung auf der Mariahilfer Straße im gleichnamigen Bezirk dabei erwischt, wie sie 13 DVDs mitgehen lassen wollte. Da bereits nach ihr gefahndet wurde, wurde sie festgenommen, berichtete die Polizei.