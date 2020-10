Toyota GR Supra: Passionierter Power-Player

Tag eins gehörte dem knapp mehr als 4,3 Kilometer langen Kurs, der als schnell und herausfordernd vor allem für die Bremsen bekannt ist. Es war der letzte Hochsommertag, die Strecke trocken und ausgeleuchtet von strahlendem Sonnenlicht. Eine perfekte Bühne für das zweisitzige Heckantriebs-Sportcoupé, in fünfter Generation aus einer Kooperation mit BMW (Z4) stammend und in Graz bei Magna Steyr gebaut.

Debutiert hatte der neue Supra im Vorjahr als turbo-aufgeladener 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit 340 PS (und 500 Nm). Heuer kam eine Zweiliter-Vierzylinderturbo-Variante hinzu, mit 258 PS (und 400 Nm). Auch hier werden die Fahrstufen via Achtgang-Automatik portioniert. Was der kleiner motorisierte, knapp 4,4 Meter lange Sportler bereits im Frühjahr auf den heimischen Hausstrecken demonstriert hatte, bestätigte sich auf dem gesperrten Kurs: Zwar ist das Losbrechmoment etwas verhaltener, zwar nimmt der Dreiliter dem Zweiliter besonders auf den Bergaufpassagen ordentlich Meter weg, doch wirken sich auf der anderen Seite die hundert Kilo weniger Fahrzeuggewicht (ab 1395 kg gegenüber 1495 kg) mit noch herzerfrischenderer Agilität aus. Auch kann man die Bremspunkte, vor allem bergab, einen Tick später setzen. Am dauerhaftesten, wenn das optionale Performance-Paket an Bord ist, mit jenen Brembos, die im Dreiliter serienmäßig dabei sind.