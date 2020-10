Südtiroler Digitaldruck Durst kauft Mehrheit an US-Konkurrenten

Brixen, Lienz, Lawrenceville – Der Südtiroler Digitaldruckspezialist Durst-Group, die auch über einen Unternehmenssitz in Lienz verfügt, stärkt seine Position in der US-Grafikindustrie durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Vanguard Digital Printing Systems mit Hauptsitz in Lawrenceville im US-Bundesstaat Georgia.