Die Stille nach Zeiten des Sturms für die Schwedische Akademie

Die bisweilen hitzig geführte Handke-Debatte sorgte freilich auch dafür, dass über den Zustand der Akademie kaum geredet wurde. In der sind nach dem Tod der Dichterin Kristina Lugn im Mai 2020 inzwischen zwei der achtzehn Sitze vakant. Lugn war auch Teil der zehnköpfigen Nobelpreisjury. Die hat inzwischen auch der Autor Kristoffer Leandoer verlassen, der erst 2018 als einer von fünf externen Experten berufen wurde. Heuer stimmen also nur acht Juroren ab, wer den mit 950.000 Euro dotierten Preis erhalten soll.

Am nächsten Donnerstag wird Mats Malm, der Ständige Sekretär der Akademie, bekannt geben, wer heuer mit dem Nobelpreis für Literatur gewürdigt wird. Corona-bedingt vor deutlich weniger Journalistinnen und Journalisten als üblich. 197 Kandidaten standen heuer zur Auswahl. 37 davon sind zum ersten Mal nominiert. Details dazu gibt es erst in 50 Jahren. So lange bleiben die Nobelpreisprotokolle unter Verschluss.