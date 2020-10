Novomatic-Zahlungen bringen Sobotka in Bedrängnis

Angesichts der Zahlungen des Glücksspielkonzerns Novomatic an Vereine im Umfeld von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka fordern nun auch die Grünen den ÖVP-Politiker auf, den Vorsitz im Untersuchungsausschuss ruhen zu lassen. „Er muss für Aufklärung sorgen“, sagte Fraktionschefin Nina Tomaselli zur APA. Bis dahin solle die Zweite Präsidentin Doris Bures (SPÖ) den Vorsitz führen. SPÖ und NEOS wollen Sobotka zudem wegen Falschaussage anzeigen und ihn erneut als Zeugen laden.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das von Sobotka gegründete „Alois Mock Institut“ von Novomatic mit 109.000 Euro unterstützt wurde. Über die bisher bekannten Inserate im Wert von 14.000 Euro hinaus, hat der Glücksspielkonzern in den Jahren 2013 bis 2019 auch hohe „Kostenersätze“ für den Verein verrechnet. Außerdem hat der Konzern das von Sobotka dirigierte „Waidhofner Kammerorchester“ unterstützt und zumindest eine Rechnung für den früher von ihm geführten NÖAAB übernommen.

Das Alois-Mock-Institut erklärte am Donnerstag, die behauptete Summe von 108.934 Euro nie von Novomatic erhalten zu haben. Es handle sich um eine „bewusste Vermischung von konzerninternen Abrechnungen der Novomatic mit Inseratenzahlungen an das Alois-Mock-Institut“, wurde in einer schriftlichen Stellungnahme betont.