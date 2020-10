Rettung aus Stollen Sagzeche in Gallzein simuliert

Das Team der Grubenwehr geriet bei der Alarmübung im Sagzeche-Stollen in Gallzein an seine personellen Grenzen.

Gallzein – „Schwerverletzte Person im Stollen Sagzeche in Gallzein“, so lautete das Stichwort zur Alarmübung am Abend des 1. Oktober 2020 für die Grubenwehr Tirol.