Neue Straße zwischen St. Peter und Mühltal ist „Meilenstein“ für Ellbögen

Bürgermeister Walter Hofer bezeichnet den Neubau als „Meilenstein“ für Ellbögen. Vor allem für die Kinder sei der Gehsteig wichtig, damit sie sicher in die Schule in St. Peter kommen. Von Bedeutung sei die Straße aber auch für die Pendlerinnen und Pendler. „90 Prozent der Ellbögener pendeln aus“, erklärt der Bürgermeister.

Die Ellbögener Straße ist in den vergangenen Jahren aber auch immer wieder von Muren und Erdrutschen betroffen gewesen. Allein im Sommer 2017 zählte man an der Ellbögener Straße 13 Naturereignisse.

In Summe investierte allein das Land Tirol in den vergangenen zehn Jahren über zwölf Millionen Euro zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der alten Römerstraße zwischen Patsch und Mühlbachl, weitere 8,5 Millionen Euro folgen. Dazu kommen noch die Beiträge der Gemeinden.

An der Ellbögener Straße sind derzeit die Sillbrücke in Pfons/Mühlbachl sowie der Geh- und Radweg „Pfoner Eck“ in Bau. Im nächsten Jahr soll der Abschnitt Riggelesbach bis Pfons in Angriff genommen werden. (dd, TT)