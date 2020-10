Leichtsinn und Unfälle an Bahnanlagen: ÖBB startet Sicherheitskampagne

Innsbruck – Die ÖBB führen auch heuer wieder die Sicherheitskampagne „Pass auf dich auf“ durch. Ziel ist, das Bewusstsein für die sichere Benutzung von Bahnanlagen zu schärfen. In Tirol waren bei den ÖBB im Vorjahr wegen unerlaubten Bewegens an Gleisanlagen zwei Schwerverletzte zu beklagen. Dazu kamen noch fünf Unfälle an Eisenbahnkreuzungen, bei denen es zum Glück weder Tote noch Verletzte gegeben hat. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene begeben sich häufig aus Unwissenheit und Leichtsinn in Lebensgefahr.