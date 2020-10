Neue Blockade von Extinction Rebellion in Wien

Die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion haben am Donnerstagabend eine weitere Aktion in Wien gestartet. An der Kreuzung Operngasse-Friedrichstraße beim Karlsplatz in der City installierten nach Angaben der Organisation etwa 100 Manifestanten eine technische Blockade. Unter anderem fordert Extinction Rebellion einen Klima-Bürgerrat.