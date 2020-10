Dritte Dacia Sandero-Generation in Vorbereitung

Auf den ersten Blick fällt ein wesentlich frischeres Design auf, insbesondere bei der Anordnung des Kühlergrills in Verbindung mit den Scheinwerfern und dem unteren Lufteinlass. Am meisten Eindruck hinterlässt hier klarerweise der Stepway, der mit 17 cm Bodenfreiheit vier cm mehr aufweist als die normale Sandero-Variante. Markant sind außerdem die Kunststoffleisten entlang der Radhäuser und der Seitenschweller sowie der Unterfahrschutz vorne und hinten. Die Motorhaube weist mehr Konturen auf, dazu gibt es eine Dachreling. Wer nach einem weiteren Unterscheidungsmerkmal Ausschau hält, wird fündig am unteren Ende des Kühlergrills: Hier glänzt dem Betrachter das Stepway-Logo entgegen.