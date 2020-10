Audi e-tron GT will mit gutem Ton verführen

München, Salzburg – Eines ist klar – mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Markus Duesmann will sich Audi ein neues, ein positiveres Image verschaffen, und zwar eines, das Emotion mit technischem Vorsprung verbindet. Als idealer „Markenbotschafter“ soll sich dabei der e-tron GT entwickeln, ein weiteres Elektrofahrzeug von Audi, das als Gran Turismo konzipiert ist und im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt kommen wird. Wie wichtig dieses Modell für die Vier-Ringe-Marke ist, belegt die Detailverliebtheit bei ausgewählten Themen. Besonderes Augenmerk hat Audi etwa auf das Sounddesign gelegt. Und dabei geht es nicht um lapidare Musikbeschallung für den Innenraum, sondern vorrangig um die adäquate Tonbegleitung für die Elektromotoren. Denn mit zunehmender Beschleunigung intensiviert sich beim e-tron GT ein entsprechender Ton, der sich an den Tönen von Verbrennungsmotoren zwar orientiert, sie aber nicht kopiert. Erstes Probehören bei einer intensiven Soundvorstellung von Audi bescherte uns jedenfalls in dieser Woche eine Gänsehaut.