Wien schickt zur Corona-Testung nun Fahrradboten

Wien stellt die Strategie bei der Testung von Coronavirus-Verdachtsfällen um - auf Fahrradboten. Diese werden nun Personen mit Symptomen daheim aufsuchen und die Untersuchung in die Wege leiten, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag erläuterte. Voraussetzung dafür, dass kein medizinisches Personal mehr nötig ist, ist auch eine Änderung der Testmethode. Es werden in diesen Fällen nur mehr Gurgeltests verwendet.