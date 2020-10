Unterländer Schüler war Zündler: Vier Jahre Haft

Innsbruck, Kitzbühel – Die Jugend eines 21-jährigen Unterländers dürfte nicht gänzlich unbeschwert verlaufen sein. Erst letztes Jahr wurde der angehende Maturant wegen einer unbefugten Spazierfahrt mit einem Rettungswagen und Brandstiftung zu insgesamt drei Jahren Haft verurteilt – ein Jahr als Geldstrafe, zwei Jahre bedingt. Genau wegen dieser Tat war der Bursche dann im heurigen März im Zuge seines Zivildienstes beim Roten Kreuz von anderen Sanitätern gehänselt worden. Eine weitere Kränkung im Leben des nicht allzu selbstbewussten Schülers. Letztlich eine zu viel. So fuhr der Zivildiener nach Hause, packte einen Benzinkanister ins Auto und begab sich wieder zur RK-Bezirksstelle. Über den Toröffner gelangte er in den Schulungsraum im Keller. Dort verschüttete er erst einige Liter Benzin am Boden, entsorgte den Kanister in der Ache und versteckte sich später wieder so lange im Keller, bis die Nachtdienstmannschaft abgezogen war. Es kam zu Flammen am Boden und der Flucht. Zuwenig an Benzin und da es keine brennfähigen Teile in der Nähe gab, war es jedoch nicht zum Brand gekommen.