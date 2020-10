Initiative ortet Handlungsbedarf: Suchthilfe in Tirol an Realität anpassen

Innsbruck – Der Drogentod eines Mädchens Mitte August in Telfs hat das Land schockiert – war es doch mit gerade einmal 13 Jahren das jüngste je in Tirol registrierte Suchtmittelopfer. Der Tod des Mädchens war aber auch Anlass für Ärzte, Sozialarbeiter und Betroffene, sich zum Bündnis „Drogentod ist kein Schicksal!“ zusammenzuschließen und auf Probleme im Umgang mit suchtkranken Menschen in Tirol hinzuweisen.

„Grundsätzlich haben wir in Tirol ein gutes Suchthilfesystem“, betont Ekkehard Madlung-Kratzer, stationsführender Oberarzt für Drogentherapie in Hall. „Aber die Anpassung an die aktuelle Situation ist etwas zurückgeblieben.“ Das 2012 erarbeitete Tiroler Suchtkonzept müsste seiner Ansicht nach gründlich evaluiert und dann mit entsprechenden Anpassungen zeitgemäß fortgeschrieben werden. „Es bräuchte außerdem eine eigene Suchtkoordinationsstelle, die das immer weiterentwickelt“, fordert Madlung-Kratzer. Er selbst sei in seiner täglichen Arbeit mit viel Leid, Elend und dem Sterben suchtkranker Menschen konfrontiert. Die Sterblichkeit bei Drogenkranken ist um das Zehn- bis 20-Fache höher. „Das liegt aber nicht an der Hilflosigkeit der Medizin, denn wir kennen die notwendigen Maßnahmen“, betont der Oberarzt. Die Gründe, warum diese nicht umgesetzt werden, liegen oft in moralischen und politischen Vorstellungen. „Überdosierung ist jedenfalls eine der am vermeidbarsten Todesursachen.“