„Tour Innsbruck“: Bei diesem Rennen läuft man allein, aber doch gegen alle

Die zweite Etappe führt vom Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel über die Sillschlucht nach Natters und zurück. Bis Sonntag bleibt dafür noch Zeit. „Insgesamt kämpfen 50 Teilnehmer um den Gesamtsieg“, ist Höfer zufrieden. Das Event wurde bereits in Zürich, Heidelberg und München ausgetragen. In der Schweiz gab es mehr als 1000 Anmeldungen: „Die Idee dazu kam in der Corona-Krise. Der Ansturm war enorm, da sonst keine Laufveranstaltungen erlaubt waren“, so Höfer. Er hofft, dass im nächsten Jahr noch mehr Starter dabei sind. Der Trailrun geht noch bis zum 11. Oktober. Kurzentschlossene können sich für die letzten beiden Etappen noch anmelden. Infos: tour-innsbruck.at (m.l.)