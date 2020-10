SES-Chef Marcus Wild fordert Paketwert-Steuer

Innsbruck – 30 Einkaufszentren zählen zum Reich des Shoppingcenterbetreibers SES, der zur Spar-Gruppe gehört. 16 davon betreibt SES in Österreich. Um den stationären Handel gegenüber den wachsenden internationalen Online-Riesen zu unterstützen, fordert Wild zumindest in Österreich die Einführung einer „Paketwert-Steuer“. Das sagte der Manager am Rande der Eröffnung der neuen Peek&Cloppenburg-Filiale im Innsbrucker Sillpark. „Der Einzelhandel muss sich an Öffnungszeiten halten, hat KV-Verträge zu berücksichtigen. Mit einer Steuer auf den Wert jedes Paketes würde man für den stationären Handel gegenüber den Online-Konzernen mehr Wettbewerbsgleichheit schaffen“, meint Wild.