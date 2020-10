Innsbruck – Die Corona-Krise hat die Politik in Tirol kräftig durcheinandergewirbelt. Das Krisenmanagement zu Beginn der Pandemie – vor allem in Ischgl – führte zu heftiger Kritik an der schwarz-grünen Landesregierung und zu einem Misstrauensantrag im Landtag gegen Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). In einer repräsentativen Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut IMAD ließen die NEOS jetzt die politische Stimmung im Land ausloten. Das Ergebnis ist überraschend, weil trotz heftiger Auseinandersetzungen der Regierungsbonus von LH Günther Platter (ÖVP) in der Krise offenbar wirkt und die Bevölkerung die Situation durchaus differenziert betrachtet. 43 Prozent weist die Umfrage derzeit für die Tiroler Volkspartei aus.