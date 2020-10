Forderung nach Tempo 80 auf Autobahn bei Kufstein spaltet Politik

Tempo 100 auf der Autobahn ist in Kufstein ein umstrittenes Thema. In einem Antrag wird ein Achtziger im Stadtgebiet verlangt.

Kufstein – Stadtrat Stefan Hohenauer (Parteifreie) hat die Diskussion in Schwung gebracht: Er möchte Tempo 80 für Pkw bzw. 60 für Lkw auf der Autobahn für die rund sechs Kilometer zwischen Kufstein Süd und Staatsgrenze beim Ministerium beantragen (die TT berichtete). Hohenauer erhofft sich dadurch weniger Lärm und Schadstoffe. Am Mittwoch ist der Gemeinderat am Zug. Doch die Zustimmung ist ungewiss. Selbst die Grünen sagen „Ja, aber“, denn GR Victoria da Costa will Tempo 80/60 mit Nachbesserungen beim Lärmschutz an der A12 verquicken und fordert ein „Gesamtkonzept“.