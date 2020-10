320.000 Euro für neuen Rad- und Fußweg in Innsbruck

Innsbruck – Aus einem bisher unbefestigten Schotterweg zwischen Karl-Innerebner-Straße und Lohbachufer in Innsbruck wird eine drei bis vier Meter breite, beleuchtete Fahrrad- und Fußwegrampe. Die Arbeiten an diesem wichtigen „Lückenschluss“ beginnen Anfang kommender Woche und dauern knapp vier Wochen. Mit zwei 180-Grad-Kehren sollen das Tempo reduziert und die Steilheit in den Kehren auf sechs Prozent verringert werden – sodass der Weg etwa auch mit Kinderwagen genützt werden kann.