Barbara Hundegger: Sprachgrabungen ohne Buchdeckel

Hermetischer – und damit so gar nicht „bahu“, wie Hundegger sich in arte nennt – lässt sich Lyrik kaum denken: Vergraben in einem Stollen, zu dem keine Straße führt. Doch der Weg war schnell wieder da – die Straße wurde eben einfach wieder hingebaut. „Das geht mir als Bild dafür, was alles möglich ist, wenn die Ressourcen da sind und die betreffenden Stellen etwas wirklich wollen, nicht mehr aus dem Kopf“, erinnert sich Hund­egger. Die Baustelle wurde doch noch zum begeh- und erfahrbaren Kunstort, der Tunnel – gewissermaßen im doppelten Sinn – zum ganz realen Möglichkeitsraum.