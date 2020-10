Grenzschließungen wegen Corona: Liste Fritz will freie Fahrt sicherstellen

Innsbruck, Lienz – Im Fall von erneuten Grenzschließungen wegen Corona müssen Durchreisende, etwa Pendler, ausgeklammert werden. Das fordert die Liste Fritz, die im Oktober-Landtag einen Dringlichkeitsantrag in dieser Sache einbringen wird.

„Die Corona-bedingte Grenzschließung zwischen Nordtirol und Südtirol im Frühjahr 2020 hat viele Osttiroler hart getroffen. Der Verwandtschaftsbesuch in der Heimat, der Pendlerverkehr für Arbeiter, Schüler und Studenten wurde erheblich erschwert“, sagt Markus Sint, Landtagsabgeordneter der Liste Fritz. „Der Umweg über den Felbertauern hat zu unnötigen Zusatzkilometern auf der Straße geführt, die Umwelt belastet, Zeit gekostet und zusätzlich Geld in Form der Felbertauern-Maut“, führt Sint weiter aus. Falls sich die Situation im Herbst bzw. Winter wieder zuspitze, falls es Grenzschließungen durch Italien gebe, müsse eine bessere Lösung als eine neuerliche Sperre her. Deshalb verlangt die Liste Fritz, dass die Landesregierung schon jetzt mit Südtirol Gespräche führt.