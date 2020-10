„Kabale und Liebe“ am Landestheater in Innsbruck: Ein bürgerliches Endspiel

Marion Fuhs als Lady Milford und Florian Granzner als Ferdinand in der Landestheaterproduktion „Kabale und Liebe“. © Birgit Gufler

Innsbruck – „Satanisch fein gewebt“, wie es an einer Stelle heißt, sind nicht nur die titelgebenden Kabalen, die Intrigen also, sondern die ganze Inszenierung: Im Großen Haus des Tiroler Landestheaters wird seit Samstag „Kabale und Liebe“ gespielt, Friedrich Schillers stürmisch-drängende Abrechnung mit Prunksucht und Privilegien besseren Bluts, seine Untersuchung einer unmöglichen Liebe, die von innen wie von außen bedroht wird – und nur enden kann, wie sie enden muss: in der Katastrophe.

Beim jungen Schiller – er war 25, als „Kabale und Liebe“ 1784 zur Uraufführung kam – gab es, das lässt sich in seiner etwa zeitgleich entstandenen „Schaubühnen“-Denkschrift nachlesen, noch eine überirdische Ordnung allzu irdischer Niedertracht. So viel Gottvertrauen verbittet sich Rudolf Frey in seiner – nach „Die lächerliche Finsternis“ und „Der Menschenfeind“ – dritten, eindrücklichen Regiearbeit am Landestheater: Am Plafond über der Bühne öffnet sich ein schwarzes Loch, das Akt für Akt bedrohlich näher kommt, bis es die Akteure im Finale vollends umschließt. Es ist mehr als ein bürgerliches Trauerspiel, das sich hier entfaltet. Man wohnt einem Endspiel bei.

Bühnenbildner Vincent Mesnaritsch hat die Spielfläche fast leer geräumt. Einige Glasvitrinen stellen Deutungsansätze aus: Dokumente wurden geschreddert, ein Schaf, ein Opferlamm vielleicht, wurde ausgestopft. Frey und sein Team haben das Stück, seine Dringlichkeit und Sprachgewalt griffig verdichtet. Die Kostüme von Elke Gattinger bieten Orientierung, ohne zwanghaft zu verorten – und sie erlauben Irritationsmomente. Warum fehlt dem schmierlappigen Typen, der nicht von ungefähr Wurm heißt, plötzlich das Shirt unter dem Sakko?