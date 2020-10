Opposition: „Vertagungswahnsinn“ im Umweltausschuss

Die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und NEOS haben am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung den „Vertagungswahnsinn“ der Regierungsparteien ÖVP und Grüne im Umweltausschuss des Nationalrates kritisiert. „Alle Anträge der Opposition im heutigen Umweltausschuss wurden mit den Stimmen von ÖVP und Grünen vertagt. Damit endet der heutige Ausschuss ohne einen einzigen Beschluss, weil von ÖVP und Grünen gab es nicht mal eine Regierungsvorlage“, so die Umweltsprecher empört.