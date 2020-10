Baubranche mit leichten Blessuren, Ruf nach digitalen Verfahren

An den Behördenverfahren habe die Krise allerdings wenig geändert, kritisiert er. „Wir hatten die Erwartung, dass das Virus auch die Bürokratie anknabbert, das kann ich aber nicht bestätigen“, will sich Rieder einen Seitenhieb nicht verkneifen. Den Auftrags-Rückstau könnte man jetzt abbauen, doch es laufe „leider alles wieder im normalen Modus“. Es sei nach wie vor nicht einfach, Projekte rasch durchzubekommen: „In Großbritannien machen sie im Baubereich Schnellverfahren, so etwas ist bei uns nicht denkbar. Bei uns läuft leider alles so weiter wie vor Beginn der Krise.“ Zwar werde der Bau von Wohnungen gefordert, gleichzeitig rege sich in vielen Gemeinden aber Widerstand gegen gewisse Bauhöhen. „Diese Diskussionen und Konflikte nehmen schon wieder zu.“