Frau und vier Kinder tot in Haus in Pariser Vorort gefunden

Ermittler haben in einem Haus in einem Pariser Vorort fünf Tote gefunden. Die Opfer seien eine Frau und vier Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Samstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen schwer. Unter der Schwerverletzten sei auch der mutmaßliche Täter. Die Ermittler gingen von einem Verbrechen innerhalb einer Familie aus. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.