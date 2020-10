Steinwild-Population in Tirol wächst stetig an

Innsbruck – In den vergangenen zehn Jahren ist die Steinwild-Population in Tirol um über 1400 Tiere angewachsen. Darüber informierte der Tiroler Jägerverband gestern in einer Aussendung. Bei einer Zählung in diesem Sommer waren 5585 Stück Steinwild erfasst worden, im Jahr 2010 noch 4175.