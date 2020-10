Nestroy-Theaterpreis für Händl-Stück, TV-Verleihung statt Gala

Wien – Corona-bedingt wurden die Wiener Nestroy-Theaterpreise am Sonntag nicht bei einer Gala, sondern in einer auf ORF III ausgestrahlten TV-Sendung vergeben. Zur besten Schauspielerin wurde Caroline Peters in Elfriede Jelineks „Schwarzwasser“ am Akademietheater gekürt. „Schwarzwasser“ erhielt auch den Preis als bestes Stück. Frank Pätzold gewann den Nestroy als bester Darsteller als Dionysos in „Die Bakchen“ am Burgtheater.