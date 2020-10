2:3 nach Penanschießen: Die Haie ließen gegen Bratislava zwei Zähler liegen

Innsbruck – Dass die Haie auch nach der 1:6-Niederlage in Bozen Probleme mit den Special Teams haben, war auch am Sonntag gegen den Liganeuling aus Bratislava augenscheinlich. Im ersten Drittel fing man sich zwei Tore in Unterzahl ein, im Mittelabschnitt ließen die Hausherren für zwei ganze Minuten eine 5:3-Überzahl aus, ohne dabei eine nennenswerte Einschussmöglichkeit zu kreieren. Aber der Reihe nach.