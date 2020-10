Bauträger für Rückwidmung nach zehn Jahren

Da die horrenden Miet- und Kaufpreise für die Menschen in Tirol zunehmend unleistbar würden und Wohnen zu einer echten Existenzfrage geworden sei, will der grüne Wohnsprecher LA Michael Mingler, dass stärker in den freien Markt eingegriffen werden sollte. Er erwartet sich mehr Mut auf Landesebene, um gegen spekulative Baulandhortung vorzugehen. Für ihn gäbe es insbesondere zwei praktikable Möglichkeiten. Neben der in Diskussion stehenden Rückwidmung von gehortetem Bauland in Gebieten, wo hoher Wohnbedarf besteht, bringt er vor allem eine Abgabe auf gehortetes Bauland ins Spiel. „Salzburg und das Burgenland zeigen vor, was möglich wäre. Es braucht einen spürbaren Druck, dass die Grundstücke statt als Wertanlage und Spekulationsgut für ihren eigentlichen Zweck verwendet werden.“ (pn)