Fehlerloser Ritt ließ Tiroler Motocross-Ass Schöpf jubeln

Innsbruck – Dass eine Enduro-Saison in Corona-Zeiten nicht leicht durchzuführen ist, wusste der Tiroler Dominator und frischgebackene Staatsmeister Bernhard Schöpf: „Der Respekt gebührt allen Beteiligten – sie haben unseren Sport am Leben gehalten.“

Am vergangenen Wochenende gab es in Guttaring (Kärnten) das große PS-Finale. Am Ende der sechs Sonderprüfungen feierte der 29-Jährige seinen vierten Triumph im vierten Rennen und schnappte sich so – mit der vollen Punkteanzahl – die Enduro-Staatsmeister-Krone der heurigen Saison.