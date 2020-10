Ischgl – Ischgl wird von vielen mit Party, Exzess und feuchtfröhlichen Feiern in Verbindung gebracht. Seit Beginn der Corona-Pandemie steht die Gemeinde international auch wegen dem Après-Ski in der Kritik. Die Paznauner Tourismushochburg überlegt nun einen freiwilligen „Entzug“. Auf öffentlichen Plätzen könnte der Konsum von Alkohol bereits in der kommenden Wintersaison verboten werden.