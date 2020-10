Prutzer Großbaustelle soll im Sommer 2021 starten

Die Vorbereitungen für das 35 Mio. Euro teure Vorhaben laufen derzeit auf Hochtouren. „Wir sind gut im Zeitplan“, bestätigt Chefplaner Robert Zach von der Abteilung Verkehr und Straße beim Land. Am 15. Oktober finden nun die wasser-, forst- und naturschutzrechtlichen Genehmigungsverhandlungen statt. Das Land hatte die Pläne im Juli eingereicht. Zach hofft, dass man – wenn alle Genehmigungen da sind – bereits im Winter mit den Ausschreibungen beginnen kann. Aufgrund der Projektgröße muss das europaweit passieren. Im Frühjahr will man dann die Vergabe durchführen – so der Plan.

Mit dem Projekt soll die letzte Ampel auf der Reschenstraße verschwinden. Der Bereich, an dem sich die Straße vom Prutzer Dorfzentrum in den Weiler Entbruck mit der viel befahrenen Nord-Süd-Verbindung kreuzt, war schon immer problematisch. Nicht nur aufgrund gefährlicher Situationen am Zebrastreifen – einem Übergang, der von vielen Schulkindern genutzt wird, wie Bürgermeister Heinz Kofler erklärte. In Spitzenzeiten kam es aufgrund von Überlastung auch zu kilometerlangen Staus in die Skigebiete. Seit 30 Jahren bemühte man sich um eine Lösung.