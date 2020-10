Wattens – Mit Informationsschreiben an die betroffenen Mitarbeiter hat Swarovski gestern die Umsetzung des Abbaus von 1000 Arbeitsplätzen in Wattens (200 wurden heuer bereits gestrichen, noch einmal 600 Stellen sollen 2021/2022 folgen) begonnen. Die Kündigungsfristen laufen ab 1. Jänner 2021, die formelle Beendigung des Dienstverhältnisses leitet erst das Gespräch in der Personalabteilung frühestens Ende Oktober ein. Bis dahin steht etwa ein Gespräch mit dem Vorgesetzten an (ab 20. Oktober), bei dem ein „persönliches Austrittspaket“ besprochen wird, zuvor findet am 14. und 15. Oktober auf dem Werksgelände in Wattens noch eine „Job-Messe“ statt.