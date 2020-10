Jubel in Höfen: Holzbau heimst Preise ein – in Norwegen

Holzbauer Saurer errichtete in Stavanger in Norwegen ein Generationenhaus mit 36 Wohneinheiten.

Stavanger, Höfen – Dass die Außerferner Holzbauer der Firma Saurer in Höfen kein­e Grenzen kennen, ist den meisten schon bekannt. Dieses Mal zog es die Holzveredler aus Höfen nach Stavanger – was zur Zuerkennung des norwegischen Staatspreises für Architektur beitrug.

Hermann Blumer aus der Schweiz ist in der Szene als Holzbau-Guru bekannt. Und als Berater für namhafte Architekten am Weg. So auch für das norwegische Architekturbüro Helen & Hard (Helene Stangeland und Reinhard Kropf), die für dieses besondere Projekt Holzbauer mit speziellem Know-how suchten und über Blumer auf Saurer kamen. Bei dem Auftrag ging es bei den Tirolern ans Eingemachte. Alleine die Logistik war eine riesige Herausforderung. Da alle Wände fertige Sicht-Oberflächen hatten, waren Transportschäden und der Schutz vor Wetter großes Thema. Die Lkw waren jeweils vier Tage über Schweden am Weg. Zum Glück konnte bei strahlendem Sonnenschein montiert werden – ganz entgegen den Prognosen.