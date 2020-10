Konflikt in Berg-Karabach fordert immer mehr Todesopfer

Russlands Staatschef Wladimir Putin forderte einen „sofortigen“ Waffenstillstand. In einem Telefonat mit Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan diskutierten die beiden die Lage in der Krisenregion, die zu „schweren Opfern“ geführt habe, wie der Kreml am Montag mitteilte. Die NATO appellierte indes an die Türkei, für Deeskalation in der Region zu sorgen.