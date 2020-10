So nah und doch so fern: „Die Reise der Verlorenen“ im Westbahntheater

Innsbruck – „Wir sind keine erfundenen Figuren“, stellt der Hebräischlehrer Aaron Pozner schon zu Beginn klar. Er ist einer von 937 Juden und Jüdinnen, die 1939 wirklich in Hamburg die MS St. Louis besteigen. Ihr Ziel: Kuba, oder besser: ein freies Leben. In Havanna legt das Schiff aber nie an, die Passagiere werden zum Spielball politischer und wirtschaftlicher Interessen.

2018 brachte Daniel Kehlmann mit „Die Reise der Verlorenen“ die fatale Fluchtgeschichte auf die Theaterbühne. Als Vorlage diente ihm „Voyage of the Damned“ von Gordon Thomas und Max Morgan-Witts. Jetzt hat sich das Westbahntheater unter Regisseur Konrad Hochgruber des Stückes angenommen; noch bis 26. Oktober ist es zu sehen.

Offensichtliche Bezüge zur Gegenwart braucht das eindringliche Stück übrigens auch bei seiner Aufführung in Innsbruck nicht, um brandaktuell zu sein. Das Schiff wurde damals in Kuba abgewiesen, verharrte einige Zeit vor der Küste, der Freiheit so nah und doch so fern. Havanna ist heute Lampedusa, Lesbos oder Malta.