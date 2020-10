400 Wanderer durchquerten „allein, aber nicht einsam“ das Karwendel

Seefeld, Achenkirch – Der Karwendelmarsch gilt als eine der großen Traditionsveranstaltungen im Tiroler Sportsommer. Doch im heurigen Ausnahmejahr musste er adaptiert werden. „Außergewöhnliche Zeiten machen neue Lösungen notwendig und gleichzeitig neue Ideen möglich. Im Frühjahr galt es also, von Gewohntem abzuweichen und sprichwörtlich neue Pfade zu beschreiten. Daher haben wir den Karwendelmarsch unlimited aus der Taufe gehoben“, so Martin Tschoner (GF Achensee Tourismus) und Elias Walser (GF Olympiaregion Seefeld).

Wie jedes Jahr werden auch heuer in einem digitalen Flickr-Fotoalbum die Eindrücke und Erlebnisse aller Teilnehmer gesammelt. Zudem will man heuer einen Video­rückblick gestalten. Dazu können die Teilnehmer und Zuseher Videoaufnahmen bis 31. Oktober an info@karwendelmarsch.info senden.