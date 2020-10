Hunderte Meter Stau: Screening-Straße in Innsbruck stößt an Kapazitätsgrenzen

Mehrere hundert Autos werden täglich in Innsbruck abgewickelt, allein am Montag waren es 580.

Innsbruck – Dienstagfrüh, 9 Uhr, Olympiaworld in Innsbruck. Am Parkplatz, der zur Zufahrt zur Corona-Screening-Straße der Landeshauptstadt umfunktioniert wurde, staut es sich. Bis zu den Sillhöfen zurück und damit einige hundert Meter die Olympiastraße entlang reicht die Autoschlange. Lenker hupen. Bei vielen, die sich hier auf das Coronavirus testen lassen, liegen die Nerven blank. Lara Berisha sieht es etwas entspannter: „Seit einer Stunde warte ich, bis ich drankomme, wird es wohl noch eine weitere dauern. Das ist schon lästig, aber ob ich jetzt hier oder zuhause rumsitze, ist egal.“ Berisha hatte engen Kontakt zu einem Corona-Infizierten, bekam einen Quarantäne-Bescheid zugeschickt und muss an diesem Morgen prüfen lassen, ob auch sie sich angesteckt hat.