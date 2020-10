Mordprozess gegen Hilfspfleger in München - Lebenslange Haft

Wegen Mordes an drei Patienten ist ein Hilfspfleger vom Landgericht München I in Bayern zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Das Gericht stellte am Dienstag außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, er habe seinen pflegebedürftigen Patienten an verschiedenen Tatorten in Deutschland Insulin gespritzt, das als Überdosis tödlich sein kann.