Der etwas andere Schulstart: Kinder meistern Situation mit Bravour

Der erste Schultag, der sorgt für ein Kribbeln und Ziehen im Bauch. Bei Erstklässlern genauso wie bei deren Eltern. Das was schon immer so und war auch heuer nicht anders. Neu ist allerdings, dass im Jahr 2020 in den Schultüten der Schulanfänger neben Schoko-Guttis auch Masken zu finden waren. Die sind nämlich mittlerweile zum wichtigsten Accessoire geworden. Hausübung? Check. Federpennal? Check. Maske? Check. Alles klar, du darfst in die Schule.