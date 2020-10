Frauenmord-Fall in Bayern: Verurteilung acht Jahre nach Tat

Im Fall der im Jahr 2013 tot gefundenen Maria Baumer ist der Angeklagte und einstige Verlobte des Opfers vor dem Landgericht Regensburg in Bayern wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der inzwischen 36-Jährige die Frau im Mai 2012 mit Medikamenten vergiftet und ihre Leiche anschließend im Wald vergraben hat. Er galt von Anfang an als verdächtig, wurde aber erst im Dezember 2019 erneut festgenommen.