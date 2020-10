Junge Geburtshelfer für einen klimafitten Wald im Bezirk Landeck

Zams, Landeck – Braune Wipfel, tote Bäume – dem heimischen Wald geht es längst nicht mehr so gut. „Man muss nur die Kieferbestände am Inn zwischen Landeck und Innsbruck anschauen“, betont Harald Maynollo von der Bezirksforstinspektion Landeck. Dort ist die Entwicklung augenscheinlich. Auch die Fichten kämpfen mit dem Klimawandel, den steigenden Temperaturen und den trockenen Sommern der letzten Jahre. Besonders betroffen sind dabei aber die niederen Lagen rund um Landeck.

Ihr Ziel: den Wald der Zukunft durch angepasstere Baum­arten klimafit zu machen. Ähnliche „Inseln“ wurden heuer in allen Gemeinden des Bezirks angelegt, wie Maynollo erklärt. „14.000 klimafitte Bäume wurden bzw. werden noch im Herbst aufgeforstet.“ Damit das Projekt gelingt, hat man darüber hinaus 97 Zäune aufgestellt, um die jungen Pflanzen zu schützen – insgesamt 10.300 Laufmeter. Das Projekt „Klimafitter Wald“ kostet 230.000 Euro und wird zu 70 Prozent von der EU durch das Leader-Programm gefördert. Wir sind damit „Vorreiter“, wie der Mitarbeiter der Bezirksforstinspektion Landeck erklärt – längst hat man begonnen, die Idee auch im Rest Tirols umzusetzen. „Wir sind aber besonders betroffen, weil wir in der Region die geringsten Niederschläge der Zentralalpen haben.“ In der Gegend um Prutz fallen 600 Milliliter pro Jahr. „Die Fichte ist da schon am Limit.“ Wenn es besondere Trockenperioden gibt, ist das oft fatal.